DNCP considera llamativa diferencia de precios en adjudicación del MOPC

Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas manifestó que es llamativa la diferencia de 1 millón de dólares entre las ofertas presentadas para la adjudicación por vía de le excepción de maquinarias para la reparación de la ruta transchaco.

No obstante resaltó que el contrato todavía no puede ser ejecutado hasta que el Ministerio de Obras responda todas las requisitorias hechas por la institución a su cargo. “Planteamos requerimientos que a la fecha aún no fueron respondidas por el MOPC”, dijo.

El MOPC adujo que recurrió a la vía de la excepción por una cuestión de urgencia impostergable para adquirir las maquinarias, pue deben realizarse obras viales en rutas del chaco.

Seitz sostuvo que estas observaciones deben ser respondidas, sobre todo para que la ciudadanía controle cómo es utilizado el dinero público.





¿Cuál es tu opinión respecto a esto?