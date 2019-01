Director de Itaipú a disposición de la justicia para que investiguen sus bienes

José Alberto Alderete, director paraguayo de Itaipú, señaló que se pone a disposición de la justicia para investiguen el origen de sus bienes, asegurando que tiene como demostrar la transparencia en la obtención de los mismos.

“No tengo ningún problema que me investiguen, ya me han investigado. No tengo problema en someterme nuevamente”, señaló, agregando que todo está expresamente detallado en su declaración jurada al retomar funciones en la binacional.

Recordó que años atrás ya fue investigado por el mismo hecho, asegurando que no se detectó ninguna irregularidad.

Respecto a la estancia con que cuenta, afirmó que en su momento tuvo la posibilidad para adquirir el 20% de las acciones, y mediante préstamos bancarios concretó la compra. Indicó que incluso sigue administrando la propiedad.

“Sigo siendo administrador de esa estancia. Tuve acceso para adquirir el 20% de las acciones, eso está todo en mí declaración jurada. Fui el primer político que puso a disposición este proceso, no tengo nada que ocultar”, puntualizó.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?