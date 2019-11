Director administrativo de Lambaré presentó renuncia

A criterio del economista y exministro de Hacienda, Santiago Peña, elevar el tope de déficit fiscal entre 2 a 3%no es una cuestión para que se entre en pánico, pero hay que tener cuidado de no entrar en deudas descontroladas.

Explicó que no existe economía en el mundo con superávit, salvo en los países nórdicos, y la mayoría de las naciones utilizan el endeudamiento para hacer obras de infraestructura y generar mano de obra.

Según dijo, Paraguay tiene la deuda pública más baja de toda la región, pero si el gobierno no tiene capacidad de controlar los gastos corrientes, tendremos el mismo problema que ahora, advirtió.

“La distribución de los recursos no es tarea fácil, sobre todo cuando la recaudación a la hora de repartir no alcanza para todos. Hay que cobrar impuestos a los sectores que no lo hacen en su justa proporción y destinar esos fondos donde realmente se necesita”, sugirió.