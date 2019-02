Diputado pone en venta propiedad para pagar sus deudas

El legislador liberal Edgar Acosta puso a la venta una propiedad que posee para cumplir con deudas contraídas luego de haber recibido un disparo en el rostro durante la manifestación para impedir la reelección de Horacio Cartes el 31 de marzo del 2017.

Les pido un RT para ayudarme a difundir la venta de un terreno de mi propiedad.



Será de gran ayuda. Gracias. pic.twitter.com/6rX5ZJ9qFF — Edgar Acosta Alcaraz (@EdgarAcostaDip) February 18, 2019

“Mi vida cambió a partir de ese momento. Para mis primeros viajes, me ayudaron mucho los colegas”, expresó al agregar que no le resulta muy cómodo hacerlo pero la necesidad impera, por dicha razón puso a la venta el inmueble.

No obstante, el parlamentario agradeció contar con bienes económicos, sin embargo no tiene disponibilidad que le permita vivir el día a día y como ejemplo mencionó que incluso ya no pudo renovar el seguro de su rodado por la dificultad para pagar el mismo.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?