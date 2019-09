Destacan a médico paraguayo en importante revista científica

El nombre del doctor Gustavo Ayala fue realzado por una revista científica. El profesional fue destacado por el descubrimiento de nuevas conexiones entre neuronas y tumores para tratamientos más eficaces para ciertos cánceres.

El estudio que realizó el importante médico se titula “Guerra de Nervios” y constitye un fundamental avance que, con el tiempo, puede formar parte de un paso relevante para la ciencia y la salud, ámbitos en los que se ha enfocado el paraguayo por años.

La revista digital se denomina Science y es órgano de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), la asociación estadounidense para el Avance de la ciencia. Actualmente, Ayala ejerce un prestigioso cargo en el Centro de Salud y ciencias en la Universidad de Texas, Houston, Estados Unidos.