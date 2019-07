Descargar e Instalar YoWhatsapp [Guía 2019]

¿Qué es YoWhatsapp?

Es una aplicación basada en la tecnología de WhatsApp que nos permite chatear y compartir con nuestros contactos.

Es un Mod no oficial, por lo tanto no podrás descargar la app desde Play Store. No obstante, es una aplicación 100% segura desde sus comienzos con la primera versión. Y decimos esto, porque otros Mods, como WhatsApp transparente o WhatsApp Plus, que ahora son totalmente seguros, no lo fueron en sus comienzos debido a problemas con la app oficial. YOWhatsApp nunca ha tenido problemas de bloqueos, baneos, etc…

Características del YoWhatsapp

Probablemente, YOWhatsApp no sea el mejor Mod que se haya creado sobre la base de WhatsApp, ese puesto ahora mismo lo ostenta GBWhatsApp, que hasta la fecha es el Mod más descargado. Pero YoWhatsapp tiene funciones exclusivas muy interesantes que no tienen otros Mods y que vamos a comentar a continuación:

Control de privacidad: Además de poder esconder los estados, el doble check azul y el mensaje de que estás escribiendo o grabando un audio, como hacen otros Mods. También puedes elegir quien te puede llamar y esconder el nombre de la persona con quien chateas.

Además de poder esconder los estados, el doble check azul y el mensaje de que estás escribiendo o grabando un audio, como hacen otros Mods. También puedes elegir quien te puede llamar y esconder el nombre de la persona con quien chateas. Personalización: Puedes elegir entre una infinidad de temas y configurarlos a tu gusto.

Así modifica YOWHATSAPP

Proteger tus conversaciones: Puedes evitar el acceso de otras personas a tus conversaciones protegiéndolas con un patrón, contraseña o con detección de huella digital.

Puedes evitar el acceso de otras personas a tus conversaciones protegiéndolas con un patrón, contraseña o con detección de huella digital. Emoticonos de la última versión de Android: En ocasiones, las actualizaciones de Android vienen acompañadas de nuevos emojis, pero no todos los teléfonos móviles pueden aguantar las últimas versiones de Android, normalmente solo los nuevos o de alta gama. Con respecto a los emoticonos, YOWhatsApp evita este problema y pone a tu disposición los emojis más actuales sin necesidad de actualizar Android.

En ocasiones, las actualizaciones de Android vienen acompañadas de nuevos emojis, pero no todos los teléfonos móviles pueden aguantar las últimas versiones de Android, normalmente solo los nuevos o de alta gama. Con respecto a los emoticonos, YOWhatsApp evita este problema y pone a tu disposición los emojis más actuales sin necesidad de actualizar Android. Enviar cualquier tipo de archivo: Puedes enviar archivos ZIP, PDF, APK, etc… Y con límite de hasta 700 megas, con lo cual, las imágenes que envíes no perderán calidad porque no se comprimirán.

Descargar YOWHATSAPP

Antes de proceder con la instalación, queremos aclarar un aspecto importante sobre este Mod, que lo diferencia de los demás.

No es necesario desinstalar WhatsApp original para poder instalar YOWhatsApp en el celular. Podemos tener las dos aplicaciones. Pero lo que sí es importante que quede claro es que no se pueden usar simultáneamente a no ser que sea con números de teléfono diferente. No te preocupes, porque no te bloquearan nada, si por error usas las dos apps simultáneamente en una de ellas te pedira que cierres sesión en otros dispositivos, es decir, tendrás que cerrar la appque estabas usando antes de abrir la otra.

Aclarado este punto vamos a proceder a la instalación:

El primer paso es activar “Orígenes desconocidos” para poder instalar aplicaciones que no proceden de Google Play. Esta opción la encontraremos en el menú “Seguridad y privacidad” dentro de los “Ajustes” de nuestro teléfono.

Lo siguiente que debemos hacer es buscar el archivo que hemos descargado, se encontrará en la memoria interna de nuestro teléfono o en la tarjeta SD, dentro de la carpeta “Descargas”. En esa carpeta encontraremos el archivo YOWhatsApp.apk, pulsamos sobre él y comenzará la instalación. En menos de 10 segundos ya tendremos la app lista para usar.

Por último, cabe destacar que todas las modificaciones pueden alterar el uso y funcionamiento de tu teléfono, por lo tanto, recomendamos tomar las precauciones necesarias