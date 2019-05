Defensa de Cristina Arrom aún no recibió notificación de la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó la solicitud de medidas provisionales solicitada por Cristina Arrom, quien manifestó ser víctima de un hostigamiento por parte del Estado Paraguayo.

En la presente solicitud, Cristina Arrom mencionó que en dos ocasiones un vehículo ha estado obstaculizando la entrada de su casa en horas de la noche, haciendo necesario realizarle señales para que se movilice.

“Este Tribunal estima que de estos hechos no resulta posible apreciar prima facie que la señora Cristina Haydée Arrom Suhurt se encuentre, en los términos exigidos por el artículo 63.2 de la Convención Americana, en una situación de “extrema gravedad y urgencia” relacionada con la posibilidad de “daños irreparables”, indicó la Corte.

Por su parte el Estado paraguayo, sostuvo que no presentó denuncia formal alguna por lo que no se pudo investigar el hecho. Agregando que la denuncia realizada es un mero relato de hechos desprovisto de todo medio de prueba que no alcanza a formar una convicción que permita afirmar que la mujer sea efectivamente, víctima de un acto de hostigamiento de extrema gravedad, que revista urgencia para su atención y que cuenten con potencial daño irreparable.

Así también la Corte recuerda a Paraguay que el artículo 1.1 de la Convención Americana establece las obligaciones generales que tienen de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, las cuales se imponen no sólo a los nacionales sino a todos aquellos bajo su jurisdicción. Por ello, los Estados se encuentran obligados a garantizar los derechos de las personas mencionadas a través de los mecanismos internos existentes para ello.