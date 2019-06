Declaró el exministro Riart en juicio por supuesta lesión de confianza

El exministro del Educación, Luis Riart, manifestó en su declaración que el 02 de marzo de 2010 se realizó el pago por el edificio Excelsior G. 13.653.770.082.

En la fecha culminó la etapa de pruebas documentales y posteriormente declaró el exministro de Educación en la causa que enfrenta por la supuesta compra irregular del edificio Excelsior ubicado sobre las calles 15 de Agosto entre Presidente Franco y Benjamín Constant.

Riart aclaró que el MEC disponía de hasta G. 15 mil millones para la compra del edificio y que la familia Scavone pedía G. 15 mil 600 millones de acuerdo a la tasación que ellos tenían.

“Algo que me dolió mucho es cuando se usó la palabra lesión de confianza. A mí se me confió mejorar la educación y eso lo hice. En todo momento trate de trabajar con mi equipo y seguir la normativa”, lamentó Luis Riart. Refirió que su interés es probar que no lesionó la confianza de nadie.

Por otra parte, su abogado José Domingo Almada manifestó que la tasación de Conavi determinó que la propiedad valía el precio que se iba a pagar y que “la compra se realizó por la vía de la excepción en el año 2009 porque de lo contrario ese dinero se iba a perder de vuelta en el presupuesto del MEC”.

Agregó que el Ministerio de Educación con la compra del edificio Excelsior por diez años se iba ahorrar aproximadamente G. 30 mil millones en pago de alquiler.

Explicó además que la transferencia de la escritura pública no se pudo realizar debido a que su cliente fue destituido del cargo antes de ello y que lo ministros que le sucedieron tampoco lo hicieron.

Enfrentan juicio oral y público por supuesta lesión de confianza el exministro del MEC, Luis Riart, el excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones Luis Fretes, el exdirector de Administración y Finanzas José López Pistilli y el exasesor jurídico del MEC Marco Ferreira Basualdo.

Fuente: Judiciales.net