Declaran asueto para funcionarios públicos

Durante su visita a los estudios de la 780 AM, el flamante entrenador tetracampeón con el Olimpia, reconoció que lograr nuevamente el campeonato era prácticamente una obligación luego de la inesperada eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores.

“Todo lo que me exigía la dirigencia era el campeonato. Creíamos que con nuestro trabajo podíamos lograrlo”, sostuvo.

Por otra parte, el director técnico también se refirió a un posible llamado para dirigir a la Selección Nacional y también a Cerro Porteño, rival eterno del decano.

“¿Alguna vez por qué no?, no puedo cerrar las puertas a nadie. Esta profesión es muy cambiante, hoy está todo bien pero mañana me puedo quedar sin trabajo”, manifestó.

Siguiendo en esa línea, realizó una comparación con lo sucedido con Francisco “Chiqui” Arce, identificado con el azulgrana, pero que de igual manera logró coronarse campeón dirigiendo al franjeado.

“¿Chiqui Arce no está identificado con Cerro? Y fue campeón con Olimpia, entonces hay que ser respetuoso, soy respetuoso con todos los hinchas, no solo del club donde estoy”, sentenció el estratega, alegando que si se diera la oportunidad, podría dirigir al Ciclón.