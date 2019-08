De la iglesia al gym: El cura que revoluciona las redes

View this post on Instagram

Doplördag och tre härliga dop. 3 små bebisar, unika och värdefulla. 3 möten, helt olika, men ändå så lika. – Lika just i känslan av att stå inför något heligt. Att titta in i ögonen på himmelriket självt. (Korten är från andra dop, men alltid med samma känsla) #svenskakyrkan