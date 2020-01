De estar a punto de dejar el fútbol, a fichar por Olimpia

La nueva incorporación del tetracampeón del fútbol paraguayo, Diego Polenta, llegó hoy al país para sumarse a la institución franjeada. “Feliz, es un paso importante en mi carrera profesional, llego a un equipo grande en Paraguay, contento y ansioso por comenzar”, sostuvo.

El uruguayo que se desempeña como defensor se vinculará al decano tras su paso por el fútbol de la MLS, donde vistió la camiseta de Los Ángeles Galaxy.

El zaguero central tiene una historia bastante particular, pues reveló que a mediados del año 2018 pensó en dejar el fútbol. “Me tomé seis meses para pensar, para estar con mi familia, para disfrutar de otras cosas, eso me sirvió para darme cuenta si quería seguir jugando o no al fútbol”, expresó el charrúa.

Polenta emigró a europa a muy temprana edad, para formarse en el Genoa de Italia y teniendo en cuenta que a sus 27 años de edad ya tiene una larga trayectoria admitió que por ese motivo se le pasó por la cabeza dejar de jugar al fútbol para “disfrutar lo que no había disfrutado en su juventud”, según contó a El Observador.

Pero el atleta llegó al país con otra mentalidad y resaltó la grandeza de la entidad de Para Uno diciendo que “Las expectativas son grandes, Olimpia es un grande, tiene la obligación de ganar siempre”.

Al mismo tiempo, reconoció que corre con cierta ventaja pues ya conoce a parte del plantel olimpista, debido a que ya pudo compartir con Tabaré Viudez, Sergio Otálvaro y Alejandro Silva, igualmente añadió estar ansioso por conocer a sus demás compañeros e integrarse rápidamente.

Polenta señaló que es consciente de lo que apunta la institución decana para la temporada 2020 y prometió “sacrificio y trabajo”. “Hay que ir paso a paso, tranquilos, la Copa Libertadores es el sueño de todo jugador y todo hincha”, indicó.

El jugador de 27 años fue compañero de Zlatan Ibrahimovic en el conjunto norteamericano, en este sentido manifestó que: “Es un orgullo. Fue un placer compartir vestuario con Zlatan, con gente tan importante, que son leyendas en el fútbol, eso para mí fue una experiencia muy linda, haber compartido con él y aprendido mucho de él”.