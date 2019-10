DDJJ: Ministra del Trabajo sostiene que no ocultó ningún bien

La ministra Carla Bacigalupo, expresó que no hubo inconsistencia en su declaración jurada, al responder a la denuncia realizada por el ente contralor.

Afirmó que según la conclusión de la Contraloría no hay ni una falta de correspondencia en toda su vida profesional ni en la de su esposo, incluyendo la comunidad ganancial y que no hubo exclusión de ningún bien. Refirió que si tiene que declarar dos o tres veces, lo hará porque la declaración que hizo el director no corresponde.

Detalló que la institución efectuó un relevamiento de todas sus declaraciones juradas e ingresos que tuvo junto a su esposo, que posee 23 años de antigüedad en la función pública.

Destacó que en su caso la Contraloría concluyó que existe correspondencia entre los bienes declarados, sus ingresos y la de su esposo, salvo el período 2006 al 2007, donde se registra un monto de 54 millones de guaraníes no sustentables, que es la diferencia hallada en esa época, cuando pidió permiso de 8 meses sin goce de salario, para ser consultora de la JICA, teniendo salario más elevado y que también declaró en el 2007.