Cubas amenazó al comandante de la Policía con no ascenderlo

El comisario Francisco Resquín comentó a la prensa que llamó al senador Paraguayo Cubas para reclamarle la reacción que tuvo en un puesto policial de Minga Guazú donde agredió a un efectivo.

“Cuando le manifesté que no corresponde que vaya y atropelle una dependencia como lo hizo, me maltrató verbalmente y aseguró que no iba a ascender, a lo que respondí que una estrella más o menos le da igual”, resaltó Resquín.

El Comandante también relató que el policía que recibió el “akapete” por parte de Cubas le dijo que no reaccionó pensando en su familia.