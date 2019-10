Cuando Mike Tyson se apropió del cuerpo de Flavio Zandoná

El fútbol francés ha sido sacudido por un escándalo, luego de que se diera a conocer un llamativo hecho de robo en el vestuario del Niza. Esta grave situación derivó al despido de uno de sus canteranos, quien era considerado como una de las jóvenes promesas del fútbol de aquel país.

Lamine Diaby-Fádiga, futbolista de 18 años, fue hallado culpable de haber robado un reloj valorado en 70.000 euros, al entonces su compañero de equipo, Kasper Dolberg. Tras el suceso, el Niza determinó por expulsar del club al joven atleta.

Fádiga, se pronunció al respecto, dando su versión de lo acontecido, en sus redes sociales, allí emitió un comunicado revelando los motivos que lo llevaron a protagonizar el penoso hecho.

“Desafortunadamente, me lesioné mucho tiempo, y mi vuelta a la competición se vió aplazada tras recibir una tarjeta roja con el equipo sub-19. Mi situación de fracaso contrastaba con el éxito de Kasper (Dolberg), mi compañero. Me la agarré con él sin ningún motivo, quizá por celos. En lugar de pelear el puesto en la cancha, actué como un cobarde. Mi acto no estuvo guiado por un afán de lucro, sino por despecho, la frustración y el sentimiento de no estar siendo considerado”, dice el comunicado, en el cual reconoce que su actuar se debió a la molestia que le generó haber perdido el puesto de titular en el equipo.

Al mismo tiempo vez, afirmó haber pedido las disculpas correspondientes a las autoridades del club, a Dolberg, dueño del costoso reloj y a quien finalmente devolvió la pertenencia, al capitán del equipo y al entrenador. Pero esto no evitó que la institución le haya rescindido el contrato.

No obstante, luego del escándalo, Fádiga ya ha sido presentado en su nuevo equipo, se trata del París FC, de la segunda división del fútbol de Francia.