Cuando la policía aparece en el momento menos esperado

Sergio Godoy indicó que seguramente quedó pegado en ese tema al ser mencionado en algunos chats sobre la posibilidad de reunirse con los abogados de Messer, pero eso nunca se concretó, pues la propia abogada Leticia Bóbeda lo aclaró.

Sostuvo que no cerraba la posibilidad que él participe de esa reunión pues lo suyo es la política y no lo jurídico. “Pueden creerme o no, pero el principal capital que tengo es mi palabra y mi conducta, es algo que no voy a hipotecar”, resaltó.