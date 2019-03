CSJ definirá juez que atenderá nota del caso Messer

La jueza Lici Sánchez se declaró incompetente para entender en la nota enviada por el senador Rodolfo Friedmann, donde comunicaba que el ex presidente de la República Horacio Cartes no compareció ante la Comisión Bicameral del caso Darío Messer.

Sánchez manifestó que ante esta situación de competencia corresponde remitir a la Corte, así lo dispone la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal, el Código de Organización Judicial y el Código Procesal Civil.

Ahora la Sala Penal de la Corte deberá resolver quien es el juez competente, si Alcides Corbeta o Lici Sánchez.

La comisión comunicó el martes al juzgado la nueva incomparecencia del ex presidente Horacio Cartes, para declarar sobre sus vínculos con el empresario Dario Messer. Anteriormente, el ex mandatario dijo que no tendría problemas de responder todas las consultas por escrito, pero dicha propuesta no fue aceptada por los legisladores que lo convocaron.

Fuente: judiciales.net

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?