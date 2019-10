Crisis en Ecuador: Protestas y tensiones infestan las calles de Quito

El expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia en el período 2002-2010, llegó al Palacio de Justicia esta mañana para su indagatoria ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos. Así pues, el exmandatario tendrá que enfrentar a la Justicia.

Por su parte, el magistrado Cesar Reyes, junto con los otros miembros de la sala penal, tendrpa que decidir si llaman a juicio a el expresidente o archivan el caso.

Cabe explicar que Uribe, del oficialista Centro Democrático, había sido investigado por soborno y fraude procesal. Asimismo, el influyente político colombiano había presentado una denuncia en el 2012, contra el legislador opositor Iván Cepeda, acusándolo por un supuesto “complot con testigos falsos que intentaba involucrarlo en actividades criminales de los grupos de ultraderecha”.

No obstante, la justicia concluyó no procesar a Cepeda por no encontrar los elementos suficientes y abrió una investigación previa contra Uribe, en el 2018, tras hallar pruebas y testimonios nuevos que involucrarían al expresidente de las mismas prácticas por las cualesel exmandatario acusaba a Iván Cepeda.

Este hecho marca un hito judicial en Colombia, pues en su historia nunca un expresidente había rendido cuentas por un proceso penal ante la Corte.