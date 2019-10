Crisis en Chile: La imagen viral con la que se manifiestan los artistas

View this post on Instagram

Gente del mundo entero, en Chile hay una "democracia" en crisis. La gente salió a la calle a manifestarse en respuesta a más de 30 años de abusos a través del alza y privatización de los servicios y derechos básicos (educación, salud, agua, vivienda, pensiones), la precarización laboral, colusiones, robos, la devastación de los territorios, etc. todo amparado bajo la constitución del año 1980 (bajo la dictadura de Pinochet). El gobierno de Sebastian Piñera ha sacado al ejército y las policías militarizadas a la calle, imponiendo un toque de queda, restringiendo el derecho de manifestarse, reunirse y el libre tránsito ciudadano. Los medios masivos de comunicación criminalizan las manifestaciones. Hoy es el pueblo de Chile en la calle clamando justicia social, familias completas cansadas de los abusos. Hacemos un llamado a la comunidad mundial, para que pronuncie su solidaridad con Chile y el total rechazo a estas violentas medidas del gobierno, que nos priva de nuestros derechos humanos básicos. Colectivo de músic@s de Chile #DignidadParaElPuebloDeChile #EstoPasaEnChile #ChileHOY #RenunciaPiñera #NoEstamosEnGuerra #noalautogolpe • • • People of the world, the Chilean democracy is in crisis. The people took to the streets to demonstrate in response to more than 30 years of abuse through the privatization of basic services and rights (education, health, water, housing, pensions), job insecurity, collusion, theft, the environmental devastation of the land, etc. all protected by the 1980 constitution (written under the dictatorship of Pinochet.) Sebastián Piñera's government has ordered the army and militarized police to the street and imposed a curfew, restricting public transit and the right to protest, gather and the free movement of citizens. The mainstream media is portraying the protests as chaos and blaming the protesters. Today, the people of Chile are in the streets asking for social justice, entire families tired of abuse. We are calling on the world to express its solidarity with Chile and the total rejection of the violent measures taken by our government, which are depriving us of our basic human rights.