Cosquín Rock confirmó grilla para su edición Paraguay

El Cosquín Rock Paraguay en su segunda edición anunció la grilla de artistas que estarán presentes en el festival marcado para el 7 de setiembre, en el Espacio Idesa.

A nivel internacional, las bandas que estarán presentes son No Te Va Gustar, Babasónicos, Molotov, Carajo, Guasones, La 25, El Kuelgue, Usted Señálemelo, Miss Bolivia y Cuatro Pesos de Propina.

Mientras que los grupos nacionales serán Flou, La de Roberto, Paiko, Ripe Banana Skins El Culto Casero, Marcela Lezcano, Nhandei Zha, The Crayolas, Marcelo Soler, Pat and the Jurassic Band, Sonido Chuli y la vuelta de La Secreta.