Copa Sudamericana: Los que asistirán a la final, deben vacunarse

El legendario ex portero de Guaraní, Raimundo Aguilera, habló este sábado con Deporte Total de la 780 AM, en la entrevista, Aguilera charló sobre el presente de su querido aborigen, su pasado en el club y en la Selección Nacional, así como también emitió su opinión sobre la actualidad de la albirroja.

El ex arquero reveló que pese a gozar de una buena salud a sus 74 años de edad, prefiere no asistir a los estadios “Para no sufrir” y que se conforma con verlo bien al aurinegro. Al mismo tiempo añadió que le gustaría que los chicos de las formativas tengan su oportunidad.

Reconoció que hoy “Es una fecha felíz” y explicó la alegría que siente al ver el buen momento que atraviesa el equipo dirigido por Gustavo Costas. “Repuntó bastante, ahora si está bien, comenzó abajo pero repuntó con el nuevo técnico (Costas), él es un muchacho trabajador”, expresó.

Con el aborigen se consagró campeón en los años 1967 y 1969. “Tuve la suerte de integrar un Guaraní que tenía un gran equipo, no puedo quejarme del club, no olvidaré nunca esa camiseta. Durante mi carrera tuve más victorias que derrotas, también jugué en Valencia y en la Selección albirroja, siempre mojé la camiseta”, sostuvo.

Prosiguió, comentando las diferencias que existen entre el fútbol actual, con la de su etapa como jugador. “Recuerdo que antes teníamos 4 a 5 ídolos en los equipos, actualmente no existe ningún ídolo. Hay demasiada diferencia entre aquellos tiempos y ahora”, manifestó.

Aguilera, fue apodado con el mote de “El Arquero de América” luego de haber sido la figura en un encuentro ante Peñarol, en el Centenario de Montevideo, nada más y nada menos que ante la presencia de 100.000 espectadores. “Tuve la suerte de salir bien y tuve el privilegio de ser considerado el arquero de América, reconocido por periodistas de otros países”, añadió.

Siguiendo con el pasado, recordó un juego de eliminatorias donde la albirroja visitó el Macaraná de Rio de Janeiro y ante 230.000 personas fue gran figura teniendo enfrente al mítico Pelé. “En el 69 le atajé varias pelotas a Pelé”, agregó.

Raimundo, criticó duramente a la actualidad que atraviesa la Selección paraguaya, alegando que no lo ve para nada bien. “Discúlpame la definición, pero la Selección es una porquería, con este equipo, como están jugando es difícil ganar algo, no juegan a nada. Yo lo veo así”, culminó.