Consejos para comer sano en las fiestas de fin de año

“Un regalo de Navidad” se denomina la segunda jornada de captación de donantes de médula ósea, que tendrá lugar este sábado 21 de diciembre, de 09:00 a 18:00, en el Paseo La Galería (3er. Piso).

Habiendo realizado la primera jornada de captación de donantes de médula en agosto pasado, donde se registró a 1.000 donantes paraguayos, la posibilidad de que Paraguay cuente con su propio registro nacional y así acceder a la red de donantes mundial está cada vez más cerca. Este diciembre, hay un nuevo desafío, esta vez, buscando otros 1.000 donantes.

Durante la actividad, se llevará a cabo la tipificación de los posibles donantes, a través de un estudio de compatibilidad, realizado con un hisopado de la mucosa de la boca. Para el efecto, no es necesario estar en ayunas, y haber tomado alcohol no afecta al estudio. No se trata de un análisis de sangre y no se realiza donación durante la campaña de captación.

¿Porque Paraguay debe contar con un Registro de Donantes de Medula Ósea?

En Paraguay, el Programa de Trasplante de Medula se inició hace 20 años, pero el trasplante con donante familiar o no emparentado, o sea el trasplante alógenico, no tuvo un desarrollo paralelo y esta situación obligaba al enfermo paraguayo a migrar hacia otros países para acceder a este tratamiento.

Durante el 2018, el Instituto de Previsión Social reinició el Programa de Trasplante Alógenico y, mediante un convenio con el Ministerio de Salud, todos los paraguayos pueden acceder a este tipo de trasplante.

Pero la compatibilidad entre hermanos solo llega al 25%, lo que constituye el principal y gran obstáculo. De ahí la necesidad de crear en cada país un Registro de Donantes, para luego ser incluido a un registro mundial, que actualmente cuenta con 32 millones de donantes inscriptos. Esto amplía las posibilidades de trasplante a pacientes que no tienen un familiar compatible.

Requisitos para inscribirse en el Registro Nacional de Donante de Médula Ósea

1. Tener entre 18 y 50 años de edad.

2. Pesar más de 50 kg.

3. No poseer antecedentes de enfermedades infecciosas, oncológicas u otras que representan un riesgo para el receptor.

4. Completar el formulario.

Fuente: Ministerio de Salud.