Consejero del IPS reitera que no votó por cuestionada licitación

Fue lo que confirmó el senador Enrique Bacchetta, haciendo mención a la reunión que la bancada de ese movimiento mantendrá hoy a las 19 hs en Mburuvicha Róga con el presidente Mario Abdo Benítez.

Baccheta indicó que en Colorado Añetete no se apuran por ser los primeros en decir que apoyarán el retiro o no de investidura de Dionisio Amarilla y que se debe respetar el debido proceso. Se trata de un senador al que no se le puede linchar públicamente sin darle primero derecho a la defensa, y que cuente su verdad ante la comisión de asuntos constitucionales de la Cámara Alta.

Por otro lado, sobre posibles cambios en el gabinete del presidente, dijo que él por lo menos habla de frente con el presidente, y ratificó que el titular de IPS Armando Rodriguez debe renunciar o ser destituido.