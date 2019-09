Confirman cinco muertos por el paso del huracán Dorian por Bahamas

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, confirmó este lunes la muerte de cinco personas al paso del huracán Dorian por el archipiélago atlántico. Minnis, en conferencia de prensa, indicó que de momento es la información disponible y que hay que ser muy cuidadoso con los datos que se dan sobre fallecimientos. El primer ministro dijo que se trata de una tragedia histórica que habrá que superar con mucho tiempo. Antes, el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, Darren Henfield, había señalado que había recibido informes de numerosos cuerpos flotando en las Islas Ábaco, el primer punto golpeado en el archipiélago atlántico por el huracán Dorian. No obstante, el funcionario dijo en declaraciones a la cadena televisiva ZNS que no se podía confirmar esos datos de forma oficial hasta que las autoridades se desplazasen al lugar y lo corroborasen, Por su parte, el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, manifestó que el archipiélago atlántico no tiene forma de defenderse contra los efectos del huracán Dorian, que tras arrasar Islas Ábaco continuaba este domingo por la noche su camino de destrucción golpeando a Gran Bahama. “Bahamas está actualmente en guerra y siendo atacada por el huracán Dorian”, señaló metafóricamente Minnis en declaraciones a medios locales sobre los efectos del devastador huracán sobre el archipiélago atlántico. “Y, sin embargo, no tenemos un arma a nuestra disposición para defendernos durante un ataque de este enemigo”, aseguró el primer ministro. Mientras, la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias (NEMA, por sus siglas en inglés) de Bahamas detalló que las operaciones de rescate estaban a la espera de que las condiciones permitan salir a la calle a los equipos de rescate. El huracán Dorian bajó este lunes a categoría 4 de la escala Saffir-Simpson después de que sus vientos máximos sostenidos se redujeran a 155 millas por hora (250 km/h) mientras permanece sobre el norte del archipiélago de Bahamas. El último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) emitido a las 11.00 hora local (15.00 GMT) incida que Dorian ha reducido ligeramente la intensidad de sus vientos en las últimas dos horas, en las que ha perdido 10 millas por hora (16 km/h).

Fuente: 20 minutos