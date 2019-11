¡Con orgullo! Morínigo resalta el entusiasmo de sus dirigidos

El entrenador de la Selección Nacional Sub 17, charló este mediodía con la 780 AM luego de la enorme victoria ante Italia y clasificación a octavos de final del Mundial de la mencionada categoría como el mejor de su llave.

El estratega resaltó la fortaleza que tuvieron sus dirigidos al reponerse de un gol tempranero y saber remontar el marcador a su favor.

“Nos sentimos más que nada tranquilos, mostramos el trabajo que se hace. Los chicos rindieron bien pese a que cambiamos a casi todo el equipo. A pesar de que empezamos mal, con un gol tempranero en contra, el equipo se repuso, hicimos un cambio, mejoramos el sistema y la forma de jugar. Terminamos ganando el partido que era lo que queríamos, nosotros no enseñamos otra cosa que no sea salir a ganar los partidos”, expresó.

Prosiguió, alegando que esta es una camada que genera mucha expectativa por el nivel que ha estado demostrando. “A todos nos genera esta expectativa, esta Selección tiene aparte de la preparación, muchas condiciones. Tiene muchos jugadores de diferentes características, que nos facilita mucho para presentar los esquemas que vamos a utilizar contra los rivales”, aseguró.

El entrenador reconoció que para el juego frente a los europeos se vio obligado de prescindir de cinco futbolistas puesto que los mismos estaban “En capilla” y podrían perderse el partido ante los albicelestes.

“Teníamos cinco amonestados, por eso los guardamos, los dimos descanso y dimos oportunidad a los que no estaban jugando, contento por el rendimiento y triste por lo de Presentado (Fernando). Le deseamos pronta recuperación”, lamentó, sobre la lesión del juvenil delantero.

Un viejo conocido en la fase eliminatoria:

“Es una desventaja y ventaja. Conocerse mucho puede ser una desventaja a veces. Hoy el grupo está mucho más fortalecido y preparado. Hoy es diferente, los chicos están entusiasmados, con muchas ganas pero con la confianza medida, porque sabemos que Argentina es una buena selección y siempre es favorita, pero estamos bien”, sostuvo.

¿Cómo se preparan para el duelo del jueves?

El entrenador reveló que para el encuentro ante los albicelestes, “Estamos haciendo la recuperación a doble turno”, y además estudiarán al rival mediante videos análisis.

“Veremos las jugadas más importantes, salidas de ellos, pelotas paradas, situaciones a favor y en contra. Según lo que vi no están todavía al nivel que es Argentina, están mejorando, prácticamente no han cambiado de plantel. Pero son como los grandes, no rinden mucho pero después terminan ganando. Debemos tener máximo cuidado y también en la elección de la estrategia”, concluyó.