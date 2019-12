Con mucho calor, Olimpia da la bienvenida a Alan Benítez

La del 2020 será la segunda etapa de Francisco Arce en la conducción técnica de Cerro Porteño, la primera fue entre el 2013 y 2014, donde pudo coronarse como campeón invicto en uno de los torneos.

Eran otros tiempos en la institución azulgrana, sobre todo, en cuanto a la estructura se refiere, pues en aquellos años, la remodelación de la Olla todavía no estaba en los planes.

En este sentido, el entrenador se refirió a las sensaciones que le provocaron entrar a un estadio totalmente distinto a la de años anteriores.

“Parecía que entraba en un lugar diferente, es un monstruo prácticamente. Nosotros tenemos que darle vivacidad, vida, nuestro estilo. No vamos a tener periodo de adaptación, eso es un plus, porque conocemos perfectamente la idiosincrasia, lo que gusta, lo que no gusta en el club”, expresó.

Siguiendo en la misma línea, el entrenador manifestó que cada vez que el Ciclón juegue en La Nueva Olla, se debe hacer respetar la localía con victorias.

“Nos necesitamos todos y cuando juguemos de local debemos incendiar la Olla, esto debe ser inquebrantable e impenetrable”, puntuó, dejando un mensaje para los hinchas a la hora de jugar en su estadio.

La Nueva Olla fue inaugurada en el 2017, y lo hizo con un título de por medio, pues, el azulgrana consquistó el torneo clausura de aquel año, sin ceder punto alguno.