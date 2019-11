Con esta profunda fotografía, la ONU invitó a luchar contra la intolerancia

Durante el amistoso entre Brasil y Argentina, que culminó con la victoria albiceleste por 0-1, se vivió un tenso cruce entre el ídolo argentino, Leonel Messi, y el entrenador del conjunto brasileño, Adenor Bacchi, más conocido como Tite.

El delantero estrella de Argentina fue captado por las cámaras cuando realizó un gesto con las manos. Este llamó a Tite a que se calle, ya que el entrenador estaba gritando que le saquen amarilla al rosarino.

Luego del enfrentamiento, Tite explicó que solo se quejó porque sintió que merecía una pena. “Me dijo que me callara; luego le dije que se callara y se acabó. No quiero responder esto para no generar situaciones. Si no ponés a un gran árbitro, te costará…”, afirmó.

Además, el líder deportivo de la verdeamarelha agregó que “es una situación de juego. Argentina anotó, pero eso debió ser sancionado con tarjeta y tuve razón en quejarme”.