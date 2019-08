Con bailes, teatros y conciertos, Asunción celebra su aniversario

¡Un día como hoy! Hace 50 años, los cuatro integrantes del grupo musical “The Beatles”, ubicados sobre la franja peatonal de la calle Abbey Road (Londres, Inglaterra), posaron para lo que sería una mítica e icónica portada de uno de sus mejores álbumes.

Vestidos de trajes y uno con prendas de vaquero, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star marcaron historia con una toma que recorre generaciones, el universo musical y el mundo en sí. Hoy y casi todos los días, cientos de fanáticos se congregan sobre la calle Abbey Road, la cual se ha convertido en un lugar turístico, para recordar a sus ídolos y recrear la histórica fotografía.

“Abbey Road” se denomina el undécimo álbum del grupo británico de rock y fue publicado el 26 de septiembre de 1969 en Reino Unido. Al son de “algo en su manera de moverse… y aquí viene el sol…”, Something y Here Come The Sun impregnaron sus ritmos y melodías en este disco, siendo prácticamente los dos temas más exitosos del material.

Las décadas pasan y, al parecer, The Beatles seguirá en las listas de canciones, en los audífonos y en las plataformas. Estos artistas solo renovarán fanáticos, pues el buen rock, quizás, es lo único que el viento ni el tiempo pueden llevar.