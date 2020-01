¿Cómo combatir las ojeras, con remedios naturales?

El Ministerio de Salud compartió una importante información esta tarde, pues se refirió a una de las afecciones más comunes en tiempos de calor. Por eso, la institución habló con el Dr. Carlos Alfonso de la Unidad de Salud de la Familia de “Totora” Concepción.

Todo lo que debés saber acerca del Orzuelo

El profesional habló del “orzuelo” y dijo que es una infección localizada en los párpados que al inflamarse obstruye el canal de drenaje de las glándulas sebáceas produciendo el orzuelo. Es frecuente pero no grave aunque incómodo para quien la padece.

Agregó además que los síntomas y signos principales se manifiestan por la tumefacción del borde palpebral (hinchazón), dolor en el párpado afectado, enrojecimiento, lagrimeo. Igualmente, la causa más común consiste en la infección por “estafilococos aureus”, bacteria muy relacionada con la higiene.

Para el tratamiento, el galeno señaló que generalmente, el orzuelo, se resuelve espontáneamente sin tratamiento pero si causa una gran molestia se recomienda en todo momento mantener la higiene de las manos, también el lavado de los párpados con agua y jabón suave. Para acelerar la recuperación aconsejó aplicar compresas tibias para facilitar el drenaje, de 10 a 15 minutos cada 6 a 8hs.

“Es muy importante que el paciente no manipule el ojo, que no intente sacar el pus o reventar la hinchazón ya que el mismo podría propagar o extender la infección”, remarcó el médico, añadiendo que para quienes utilicen lentes de contacto, maquillajes u otros cosméticos, se exhorta a no usarlos hasta que el ojo haya sanado por completo.

En cuanto a medicación, Alfonso explicó que de ser necesario se utilizará crema antibiótica o gotas oftálmicas de gentamicina o ciprofloxacina, antibióticos por vía oral para ayudar a combatir la infección o antiinflamatorios por vía oral para aliviar la inflamación y disminuir el dolor.

