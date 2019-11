Cómo afecta la falta de sueño en nuestra salud

View this post on Instagram

😱Las preocupantes cifras sobre obesidad y mala alimentación de niños en Paraguay🍎🍔🍕

🔺El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentó hoy el informe "Estado mundial de la infancia 2019: niños, alimentos y nutrición", en el Hotel Crowne Plaza.

🔺Con la participación de varias autoridades, se dio a conocer el documento que no solo revela los preocupantes números de la situación de los niños, sino que plantea algunas probables soluciones.