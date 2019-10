Clubes locales se solidarizan con jóvenes de Olimpia tras accidente

Christian Coleman, atleta estadounidense de 23 años de edad, es considerado el sustituto del jamaiquino Usain Bolt, hoy día ya retirado y quien en su momento fue el más veloz de todos.

El norteamericano se proclamó este sábado campeón en los 100 metros del Mundial de Atletismo, en Doha, Qatar.

Con 9´76 de tiempo, el atleta de 23 años se coronó como el más rápido de todos en esta prueba. Su compatriota Justin Gatlin, quedó segundo con 9´89, mientras que el canadiense, Andre De Grasse quedó tercero con un registro de 9´90.

Para Coleman, esta Medalla de Oro es la primera al aire libre. El año pasado se había consagrado campeón en los 60 metros bajo techo, en Birmingham.

Sin embargo, el atleta está envuelto en una polémica debido a que ha escapado de una posible sanción tras no presentarse en tres controles antidoping. Esto técnicamente equivale a dar positivo.

Ante esto, Coleman salió al paso sosteniendo que se mantiene “limpio” y que no ingiere nada “ilegal”. “Sólo tengo un mensaje para mis seguidores: estoy limpio. De hecho no tomo nada legal ni ilegal, no sé qué más decir”, añadió.