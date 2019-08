César Barreto desmiente que lo quieran llevar a Hacienda

El economista y exministro de esa cartera afirmó a la 780 que no le ofrecieron desde el gobierno reemplazar a Benigno López y añadió que se debe tener cuidado con esas especulaciones que en nada favorecen, refiriéndose a los muchos rumores que se lanzan.

“No es bueno estar en un ambiente de incertidumbre y a mi criterio, Benigno López está haciendo un buen trabajo, es la persona adecuada para el cargo, transmite confianza a nivel local e internacional el manejo de las finanzas”, aseveró.

Barreto también sostuvo que desde el equipo económico no se planteó elevar el tope de déficit en la ley de responsabilidad fiscal, pero se habló que si los ingresos tributarios están por debajo de lo presupuestado hay riesgo de no cumplir con la meta del 1,5 por ciento, a no ser que se recorten proyectos de inversión que sería perjudicial.

“La premisa básica es gastar menos y mejor”, siguió diciendo Barreto, añadiendo que los políticos no deberían aprobar más jubilaciones que no se pueden pagar