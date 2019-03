Cementera italiana sorprendida por propuesta similar de Horacio Cartes

Stephan Vysokolan, representante legal de la firma italiana Colacem, que en su momento presentó el proyecto de instalación de una cementera, señaló que no puede hacer afirmaciones subjetivas de si hubo o no robo de algún proyecto similar como apareció en un medio, pero si puede mencionar circunstancias fácticas, entrevistas que se mantuvieron con directivos de la INC donde se compartió información de carácter general.

Esas informaciones hacían referencia a ubicación del proyecto y monto de inversiones entre otros. El abogado añadió que no le consta que se haya mencionado en esas reuniones algún aspecto técnico del proyecto como características de las maquinarias.

Vysokolan dijo que sería irresponsable hablar de robo de información de proyecto, pues como abogado debe realizar declaraciones sustentadas en cuestiones fácticas, sin embargo afirmó que los representantes de Colacem quedaron sorprendidos que sea el grupo del ex presidente el que acercó ese diseño de planta cementera.

Durante el gobierno del presidente Horacio Cartes en Mburuvicha Róga, el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite estuvo acompañado del representante de la compañía Colacem, Pasquale Cerofolini, y la entonces embajadora de Italia en Paraguay, Antonella Cavallari para anunciar una inversión de cerca de 200 millones de dólares por parte de la cementera que se iba a instalar en Concepción.

