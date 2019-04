Caso Messer: Jueza remitió antecedentes de Cartes a la FGE

La jueza Lici Sánchez remitió los antecedentes de la denuncia de la Comisión Bicameral del caso Darío Messer a la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación al ex presidente Horacio Cartes.

Sánchez manifestó que no puede aplicar ninguna sanción sin previo juicio al ex mandatario. “Aquí el juez, conforme con el Código Procesal Penal no puede dictar ninguna sanción que no sea resultante de un proceso judicial”, aseguró la magistrada.

Ante esta situación, resolvió remitir la denuncia y los antecedentes remitidos por la Comisión Bicameral que investiga el caso de Darío Messer sobre la incomparecencia de Cartes a la Fiscalía General del Estado para que designen un fiscal que investigue si hubo o no desacato.

Agregó que caso contrario se expone a caer en prevaricato (desconocimiento de la Ley) o le podrían aplicar una fuerte indemnización.

Refirió también que si la fiscalía no encuentra delito, se pedirá la desestimación. Caso contrario, si encuentra méritos, debe presentar los antecedentes y se pedirá el desafuero al Senado, ya que Cartes tiene fueros como senador vitalicio. Citó como precedentes a casos contra los ex presidentes Andrés Rodríguez y Juan Carlos Wasmosy, donde al primero fue rechazado el desafuero, mientras que en el caso Wasmosy renunció a su fuero y se sometió a la justicia.

Con información de Judiciales.net

