Fue lo que indicó el diputado Antonio Buzarquis, presidente de la Comisión Bicameral del Congreso, refiriéndose a la situación grave para él, de las expresiones del presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Enrique Bacchetta saliendo a favor de Ulises Quintana.

“Con el cargo que ostenta no pudo haber cometido ese error, y algo tiene que pasar luego de eso, no sé si dejar el cargo, pero esto no puede quedar así”, indicó.

Sostuvo que como mínimo es un prevaricato lo que cometió.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?