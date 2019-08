Cartes prefiere gestos antes que una foto con Mario Abdo

El Dr. Hugo Saguier Caballero es el último en presentarse hoy ante la comisión bicameral del Congreso, que investiga el acta firmada con Brasil el 24 de mayo pasado. El mismo manifestó que dará su testimonio de cómo se dieron las negociaciones en Brasilia donde estuvo presente.

Concretamente, sostuvo que no conoce nada sobre una supuesta negociación paralela para la venta de energía dela ANDE a empresas brasileras, agregando que si su ex superior que era el Canciller no lo sabía, él menos estaría enterado de eso.

Por otra parte, aclaró que ni siquiera sabía de la existencia de José Rodríguez González quien habría tenido alguna intermediación para que se concrete el negocio de venta de energía a empresas privadas de Brasil.