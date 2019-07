Capataz y su esposa dan detalles de lo ocurrido en la estancia Taguató

La pareja detenida Vicente Rodríguez (capataz) y su esposa Elizabeth Duarte, supuestos involucrados en el cuádruple homicidio en la estancia Taguató, dieron su versión de lo ocurrido en el lugar, aseverando que fueron víctimas de los abigeos.

Duarte había mencionado que fue violada por los hermanos abigeos y que fue amenazada.

“Yo quise protegerle a mi hija de diez años para que no le hagan nada por eso le dije que me hicieran a mí y me violaron los hermanos”, mencionó la mujer.

Por su parte el capataz aseveró que no fue quien disparó que junto a su familia fueron víctimas de los abigeos a quienes no pudieron denunciar por temor a represalias.

“Hace más de un mes que planearon estos tipos, no fui yo el que disparó”, aseveró Rodríguez sobre los hermanos conocidos en la zona por realizar abigeos.

Esta mañana fueron detenidos en una vivienda en la ciudad de Fernando de la Mora, el capataz junto a su familia, quienes serían sospechosos de terrible crimen ocurrido en el chaco.