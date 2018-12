Canciller ratifica que Paraguay será soberano en sus políticas migratorias

El canciller paraguayo Luis Catiglioni ratificó que el pactomigratorio no obliga a Paraguay a recibir migrantes y que el país será libre y soberano de elegir sus políticas migratorias. “Ningún pacto obliga a recibirmigrantes”, dijo.

“Paraguay y todos los estados serán libre y soberanos dedecidir quién entra, quien no entra, y quien permanece en su territorio”, y enel caso de Paraguay “con nuestras propias leyes, no con la ley de la ONU”, informó Castiglioni, que también confirmó que las políticas de migración paraguayas no van a cambiar y que ya tiene muchas similitudes con el pactomigratorio “solo que la gente no lo sabía”.

Según el diplomático, la mayor preocupación para el Paraguayy la razón por la cual participa del pacto, es por los derechos de los casi dos millones de paraguayos que migraron al extranjero. “Se refiere a la necesidadde luchar para que los derechos humanos más elementales de nuestros compatriotasque hayan tenido que salir de Paraguay sean respetados”, dijo.

“Muchas de ellas explotadas laboralmente, explotadas sexualmente y esclavizadas en el siglo XXI”, agregó refiriéndose a lasparaguayas que tienen que migrar en busca de un mejor futuro.

Castiglioni además criticó a las personas que se aprovechan del desconocimiento del pueblo para lanzar “infundios calumniosos”. “Puedo entender cuando la gente desconoce o entiende inadecuadamente, obrando de buenafe, pero todo esto ya es producto de la mala fe, son personas que queriendo aprovechar el desconocimiento han lanzado estos infundios calumniosos”, denunció el canciller antes de pedir ayuda a la prensa y criticarla porutilizar sus fotografías con “leyendas falsas”.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?