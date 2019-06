Cambian a jefe policial tras denuncia de liberar a supuesto feminicida

El diputado Esteban Samaniego, se refirió al supuesto enfrentamiento que tuvo con el senador Jorge Querey quien denunció haber sido agredido físicamente por Samaniego en el estacionamiento del Congreso.

“Todo empezó en el estacionamiento del Congreso porque el (Querey), entró de contramano entonces yo me bajo y le digo sabes qué señor sos un mal educado y me grita, cállese pendejo de … y cosas que no puedo reproducir y ahí no voy a negar que me quedé un poco enervado por la agresión verbal, sí hubo cambio entre palabras entre los dos pero no hubo ninguna agresión física”, aseveró Samaniego.

Finalizó que la intención del senador podría haber sido dejar mal parado al diputado colorado.

“Evidentemente que él (Querey), con tal de dejarme mal parado a mí viralizó, en vez de pedir disculpas”, resaltó Samaniego.