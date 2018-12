Cámara Baja se declara provida y profamilia

La Cámara de Diputados en su sesión ordinaria aprobó este miércoles el proyecto de ley por el cual se declaran provida y profamilia. El documento presentado por la diputada Del Pilar Medina tiene como fundamento preservar los valor es que sustentan la familia como institución fundamental.

“Significa estar a favor de la dignidad de todo ser humano sin importar su condición y estar en contra de toda acción que atenta contra la vida”, dice parte del texto.

Sin embargo, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), manifestó que la Cámara tiene que legislar para todos. “No podemos declararnos a favor de un movimiento, de una ideología, una forma de pensar o ver la vida, porque no tenemos los principios de esa agrupación; por lo tanto no podríamos arrogarnos semejante título a espalda de otro porcentaje de ciudadanos que no comparte esto; no estamos para legislar a un solo grupo”, señaló.

Fuente: Cámara de Diputados

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?