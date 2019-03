Califican de acertada decisión del Ejecutivo de rechazar “aumentazo”

El ex ministro Humberto Peralta, felicitó la iniciativa del gobierno y en particular al ministro de Hacienda, Benigno López, de rechazar los incrementos salariales otorgados a un determinado nivel de funcionarios.

Indicó que esos incrementos no se dieron solamente en cargos de confianza, donde señalan que no hay obligación de concursar. Sostuvo que no está de acuerdo con esa postura, porque jurídicamente no habrá obligación, pero sí política y socialmente. Caso contrario, estamos colocando a gente que no tiene idoneidad para el ejercicio del cargo, y a modo de ejemplo, mencionó el caso ocurrido en la Dirección de Migraciones.

Señaló que está mal que se toque el anexo de personal, porque implica gastos rígidos permanentes que paga el ciudadano de a pie y además, genera privilegios irritantes para algunos, ya sean profesionales, técnicos o asistentes.

Afirmó que es una mala práctica la que se venía dando año tras año, por lo cual debe respetarse el conducto oficial que es el Poder Ejecutivo y el marco de la institucionalidad. Resaltó asimismo que la ciudadanía debe estar expectante de la decisión que tomará el Congreso.

Explicó que el Poder Ejecutivo es el administrador general del país, el Ministerio de Hacienda, el encargado de elaborar la propuesta del anexo del personal y por ende, de las remuneraciones permanentes. Afirmó que cualquier modificación requiere un dictamen previo de la Secretaría de la Función Pública, al que aparentemente no se dio cumplimiento.

