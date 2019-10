Califican como preso político a comunicador procesado por abuso sexual

Ayer, el presidente Mario Abdo Benítez rechazó de forma parcial el proyecto de ley del diputado Hugo Ramírez, que va en contra de la polución sonara y los ruidos molestosos. Ante esta decisión del jefe de Estado, el legislador Ramírez manifestó su descontento, diciendo “no sé si el presidente es mentiroso, caradura o simplemente está perdido”.

En un video que publicó a su Twitter, el diputado se manifestó enfadado a causa de la postura que tomó el presidente, quien promulgó un decreto para vetar la ley presentada. “¿Marito de la gente?”, se preguntó Hugo Ramírez, agregando que lo que este hizo fue una locura.

Asimismo, en el audiovisual explica que ya estaban celebrando la promulgación de la ley hasta que luego Abdo sacó un decreto a destiempo para rechazarlo. “Así no Marito, por diferencias políticas, no podemos tomar decisiones que vayan en contra de la gente. No te das cuenta de lo que ocurre en Chile, en Ecuador y vos una vez más tomando decisiones contra la gente y atentando contra la paz de la ciudadanía”, aseveró.

“Así no se puede Marito; de igual manera nosotros vamos a pelear, vamos a luchar y vamos a seguir adelante con esta ley que busca devolverle la tranquilidad a la gente”, finalizó Ramírez. Además, en la descripción de su video culmina diciendo “realmente este presidente es un desastre”.