Buscan mejorar clima de negocios con paquete de leyes

Desde el Gobierno se entrega al Congreso un paquete de tres proyectos de leyes a fin de mejorar el clima de negocios, elevar la competitividad de los emprendedores, incrementar la formalización de la economía y facilitar la apertura y financiamiento de Mipymes.

Las propuestas consisten en un Proyecto de Ley de Garantía Mobiliaria, Proyecto de Ley de Insolvencia y Proyecto de Ley de Acciones Simplificadas.

El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Humberto Colmán, manifestó que el Gobierno desea poner énfasis en proyectos que den atención a problemas estructurales que no permiten el desarrollo de los negocios con mayor rapidez.

A fin de mejorar el clima de negocios en nuestro país, se buscará facilitar y reducir el tiempo y el costo para la apertura de empresas; facilitar el acceso a créditos para llevar adelante estos negocios; y finalmente tener un esquema de cierre de empresas que sea más expeditivo y menos costoso.

Mencionó que la apertura de negocios es actualmente un aspecto crítico en el que el Paraguay no tiene buena calificación, ya que en el Ranking de Competitividad del Banco Mundial (Doing Business) nuestro país está en el puesto N° 113. Puso como ejemplo que en la región el tiempo promedio para la apertura de un negocio es de 10 días, y cuesta el 10% del ingreso per cápita. En tanto que aquí una operación similar demora más de 35 días y significa el 40% del ingreso per cápita.

En virtud de ello, el Poder Ejecutivo apunta a que este proceso de apertura de negocios sea más rápido, que lleve alrededor de 24 horas hábiles, es decir, aproximadamente tres días, sea 100% digital y gratuito.

Así también el viceministro Colmán expresó que la idea del proyecto de Garantía Mobiliaria es que el emprendedor pueda acceder a dinero para realizar inversiones, que sea una herramienta para la obtención del crédito, mientras que la figura de Cierre de Empresas tiene que ser fácil para que una persona pueda recuperar su dinero en tiempo y forma.

Afirmó que las tres propuestas de leyes pretenden facilitar que el emprendedor tenga en el futuro la formalización, esto es constituir la empresa con vida jurídica, por lo que el paquete está enfocado directamente hacia las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy están en la informalidad. La idea no es combatir a las empresas, sino ayudarlas a formalizarse.

