Bolsonaro dijo que no quiere perjudicar a Paraguay

Los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Luis Said y Francisco Cabrera, asignados a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en la causa del Operativo Llamada, caratulada: “LIZ PAOLA FLORINDA DOLDAN GONZALEZ Y OTROS S/ CONTRABANDO imputaron hoy a 15 personas y solicitaron prisión preventiva.

El monto de importación irregular investigado ascendería a USD 678.300.678. En la intervención, los agentes fiscales realizaron 15 allanamientos simultáneos el 23 de julio pasado, a fin de recolectar documentaciones y evidencias varias.

Imputados

Liz Paola Florinda Doldán González, de nacionalidad paraguaya, fue imputada por su supuesta participación en carácter de autora en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Vilma Aidee González de Doldán, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participación en carácter de autora en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal, previstos en los artículos 336 del Código Aduanero, 196 incisos 1º y 2º y 239 inciso 1º del Código Penal, en concordancia con el Art. 29 del Código Penal.

Edilson Doldán de nacionalidad paraguaya, casado, por su supuesta participación en carácter de autor en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Tamara Belen Brunetto Vallet, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participación en carácter de autora en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Manuel Arnaldo Balletbo Cabrera, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participación en carácter de autor en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Juan Andrés Noguez Mazier, de nacionalidad, paraguaya, por su supuesta participación en carácter de autor en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Charles Edison Doldán González, de nacionalidaCharles Edison Doldán González, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participación en carácter de autor en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Julio Cesar Vera Melgarejo, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participación en carácter de autor en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Richar Robert Roux Riquelme, de nacionalidad por su supuesta participación en carácter de autor en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Ignacio Derlis Alfonso Melgarejo, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participación en carácter de autor en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Carlos Gustavo O´higgins Riquelme, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participación en carácter de autor en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Armín Arnulfo Vera Franco, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participación en carácter de autor en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Blas Ariel Ferreira Barrientos, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participación en carácter de autor en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Reinaldo Paez, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participación en carácter de autor en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Miguel Gustavo Gayol Buggia, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participación en carácter de autor en la comisión de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociación criminal.

Medidas cautelares de carácter personal

Teniendo en consideración los fundamentos jurídicos expresados, la gravedad de los hechos investigados, las evidencias que sustentan la sospecha de la existencia de los hechos punibles de contrabando, lavado de dinero, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, que tienen previstas en su forma agravada la pena privativa de libertad de hasta diez años; y la participación de los imputados Liz Paola Florinda Doldan Gonzalez, Vilma Aidee González de Doldan, Edison Doldan, Tamara Belen Brunetto Vallet, Manuel Arnaldo Balletbo Cabrera, Juan Andres Noguez Mazier, Charles Edison Doldan González, Julio Cesar Vera Melgarejo, Richar Robert Roux Riquelme, Ignacio Derlis Alfonso Melgarejo, Carlos Gustavo O´higgins Riquelme, Armín Arnulfo Vera Franco, Blas Ariel Ferreira Barrientos, Reinaldo Paez, Miguel Gustavo Gayol Buggia ésta Representación Fiscal considera razonable la necesidad de asegurar el sometimiento de los mismos al proceso, en atención al peligro de fuga por la expectativa de pena arriba mencionada.

El pasado 23 de julio, el entonces agente fiscal, René Fernández de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, encabezó una serie de allanamientos realizados en comercios de Ciudad del Este y Asunción. El operativo, se efectuó conjuntamente con agentes de la Senad y de la Unidad Anticontrabando, en el marco de una investigación por presunta Evasión de Impuestos, Contrabando y otros hechos punibles a indagar. El monto de importación irregular investigado ascendería a USD 678.300.678.

Los agentes fiscales, René Fernández, Liliana Alcaraz, Luis Piñánez, Leonardi Guerrero, Rodrigo Estigarribia, Marlene González, Omar Legal, Victoria Acuña, Josefina Aghemo, Luis Said y Natalia Fuster, fueron los que llevaron a cabo los allanamientos.

Los encargados intervinieron un local denominado Mobile Center, situado en el quinto piso de la galería Jebai Center. Tras el desarrollo, se desmanteló una supuesta estructura que estaría importando de los Estados Unidos electrónicos de alta gama y declarando en nuestro país un menor valor de los productos, por tanto invadiendo impuestos.

La empresa Mobile Zone Internacional Import-Export S.R.L., realiza compras de mercaderías a la firma Mz Electronics INC, ubicada en Miami, Estados Unidos. La representante legal y accionista de la firma paraguaya, es Liz Paola Doldán González, quién también es presidenta de MZ ELECTRONICS INC., constatándose así que ambas firmas están vinculadas. Se presume que Mz Electronics INC. (EE.UU), envía la mercadería con destino a Paraguay a nombre de las empresas Excellence Import S.A., Tenug Internacional S.A., Figo S.A., FG Trading S.A. y P&D Import S.A., estas empresas serían “firmas de maletín” pertencientes a Mobile Zone, ya que existen entre todas ellas vinculaciones comerciales, de parientes y profesionales contables, los mismos serían los responsables de ingresar de manera irregular los productos a Paraguay y posteriormente facturarlas a nombre de Mobile Zone.

Presuntamente, la firma Mobile Zone es la encargada de la venta de insumos a los comercios de Ciudad del Este y a consumidores finales, sean estos nacionales o extranjeros. Históricos de las operaciones indican que EE.UU. enviaba teléfonos celulares a Paraguay, pero en la DNA se simulaba la importación de otros tipos de mercaderías de menor valor (impresoras y tóner), para así pagar menos impuestos. Debido al ingreso irregular de las mercaderías, las “empresas de maletín”, al no tener como respaldar el costo de artículos vendidos a Mobile Zone, justificaban el origen de esos productos con compras locales, sin embargo, estos supuestos proveedores, declaraban ventas muy inferiores a los montos que las empresas fantasmas afirman haber comprado de ellos, declarando facturas con numeraciones repetidas, por lo que se puede inferir una clonación de facturas.

El valor total de las mercaderías importadas de manera irregular por este esquema (presunto contrabando), asciende a USD 678.300.678 desde el 2014 hasta mayo de 2019, considerando que de acuerdo a los registros EE.UU. exportó consignando a las firmas del esquema por la suma de USD 887.436.064, mientras que en el sistema Sofía se registra como importación la suma de USD 209.135.386.

Fuente: Judiciales