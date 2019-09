Ayala dice que si no ganaba, difícilmente el presidente lo iba a tener en cuenta

El atleta paraguayo, Derlis Ayala, campeón sudamericano de la maratón de Buenos Aires, afirmó que se sintió feliz porque el presidente Abdo Benítez lo tuvo en cuenta y, durante la audiencia, comprometió a la Secretaría Nacional de Deportes para apoyarlo financieramente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

No obstante, el atleta afirmó que si no hubiera obtenido un resultado positivo en la maratón, el mandatario no le hubiera llamado, aunque resaltó que se entiende porque “hay millones de deportistas”. Por otro lado, confirmó que está preparando sus maletas para viajar a Qatar, donde debe participar de la maratón prevista para el próximo 6 de octubre.

Asimismo, el fondista explicó que no podrá representar a Paraguay, porque no puede participar de dos maratones seguidos en 11 días, pero debe viajar porque ya tenía los pasajes y el hospedaje en el hotel. Mencionó además que en lo que resta de este año ya no podrá correr por prescripción médica y del departamento técnico.