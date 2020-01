¡Aventura en canoa! Dos estadounidenses fueron conquistados por el río Paraguay

View this post on Instagram

¡Una batalla entre los elementos! En los últimos meses, hemos visto la transición de la época de sequía a la época de lluvia del #Pantanal. @henryphoto capturó esta imagen mientras acampamos en la costa del Río Paraguay durante una tormenta eléctrica que vino desde el norte y apagó un incendio forestal en su camino. A battle of the elements! In the past few months, we have witnessed the transition from the dry season to the rainy season in the Pantanal. @henryphoto captured this image while we set up camp along the coast during a storm that swept in from the north, putting out a forest fire in its path. Bienvenidos a #rostrosdelrio, una mirada a la estrecha relación que existe entre las personas y el ambiente. Sígannos mientras exploramos y celebramos la diversidad cultural y riqueza natural a lo largo del #RioParaguay. Una expedición apoyada por @wwfpy