¡Así roban en los colectivos!

Sin duda alguna hoy es una jornada histórica para el deporte nacional, debido a que la máxima competencia mundial de fútbol de playa se disputará en nuestro territorio por primera vez.

16 selecciones de todo el mundo serán partícipes del campeonato en busca del trofeo desde este jueves, hasta el próximo domingo 1 de diciembre.

Cuatro encuentros se disputarán en la jornada inaugural, Italia vs. Tahití (16:15), Suiza vs. Estados Unidos (17:50), Uruguay vs. México (19:25) y el debut del anfitrión, Los Pynandi, que medirán fuerzas ante Japón a las 21:00 horas.

Cabe mencionar que todos los partidos del torneo se llevarán a cabo en el flamante estadio “Arena Pynandi”, ubicado en la sede del Comité Olímpico Paraguayo, en Ñu Guasu. Escenario que fue construido exclusivamente para esta histórica cita mundialista en nuestro país y será oficialmente inaugurado en la jornada de hoy.

El fixture

Con relación a las entradas, las mismas no tienen costo alguno. Pero los aficionados que desean asistir a los encuentros del campeonato mundial deben registrarse en la web oficial de la FIFA, debido a que las mismas tienen cupos limitados.

Los hinchas también dispondrán de buses gratuitos en puntos clave del área central para que los mismos puedan acercarse a disfrutar de los partidos

BUSES DISPONIBLES



Contaremos con buses GRATUITOS para trasladar a los asistentes a la #BeachSoccerWC.



Conocé los horarios y trayectos disponibles.

El comité organizador brindó una serie de recomendaciones que los espectadores deben tener en cuenta para poder asistir

¿Qué debo tener en cuenta para acceder a la #BeachSoccerWC 2019?



Tomá nota de los objetos prohibidos y las condiciones de ingreso al estadio para disfrutar del primer mundial FIFA en Paraguay.

Entretenimiento asegurado

Tal como ocurrió con la final única de la Copa Sudamericana que se disputó en nuestro país el pasado 9 de noviembre, la organización preparó un “Fan Fest” para el entretenimiento de los aficionados, quienes podrán disfrutar de variados shows artísticos musicales.