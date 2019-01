Aseguran que se aplicó protocolo de emergencia en incidente con salto bungee

Luis Fernando Fiore Bogarín propietario de la discoteca Tao Land, en San Bernardino, donde el fin de semanapasado un joven tuvo inconvenientes en el salto bungee afirmó que en 20 minutos se concretó todo el operativo para poder rescatar al mismo.

Desmintió que se haya demorado más de 40 minutos como denunciaron en las redes sociales. “Tenemos las cámaras del local para poner a disposición de la Fiscalía y no pasó de un susto” sostuvo.

Explicó que tienen personal especializado que fueron capacitados para manejar cualquier tipo de emergencia, por tanto no podían dejar que los bomberos intervengan puesto que no tenían la capacitación requerida. Igualmente dijo que no es cierto que les hayan prohibido la entrada.

Fiore explicó que se manejan con equipamientos que tienen certificado de seguridad y lo que ocurrió fue que grúa desde donde se realizan los saltos tuvo un desperfecto e inmediatamente se aplicó el protocolo correspondiente.

Añadió que los paramédicos luego constataron que el joven estaba bien e incluso el mismo dijo que no quería volver a su casa y prefirió seguir en la disco.

