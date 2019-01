Aseguran que no existe relajo por parte de la Policía

La comisario María Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional dijo que se trabaja en todos los frentes en la medida de las posibilidades, pero desacredita las versiones de brazos caídos.

Sostuvo que muchos delitos están resurgiendo, como por ejemplo el abigeato, pero se combate con todas las armas posibles. Además la policía está implementando varios operativos como centro seguro y otros.

Andrada admitió que pueden existir eventuales carencias dentro de las fuerzas policiales, sin embargo resaltó la predisposición de los uniformados a la hora de realizar su trabajo. “Si tenemos que salir a patrullar a pie, lo hacemos”, dijo.

Sobre la muerte del comisario Rufino Acosta, explicó que se pudo haber filtrado alguna información sobre el operativo de búsqueda de secuestradores, pero su percepción particular es que eso no salió de la policía y no descartó que algún civil haya actuado de campana.

De todos modos, asuntos internos de la Policía sigue investigando según dijo.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?