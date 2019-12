“Asamblea en Cerro Porteño fue un atraco”

Uno de los flamantes refuerzos de Olimpia, Jorge “Pollo” Recalde, charló hoy con la 780 AM comentando sus sensaciones tras llegar al tetracampeón del fútbol paraguayo. “Feliz por mi paso a un club tan grande como lo es Olimpia, un club importante en nuestro fútbol y también a nivel internacional”, afirmó.

El ex volante ofensivo de Libertad, aún no se puso la camiseta del franjeado pero la hinchada decana ya le ha demostrado mucho cariño y sobre todo mucha confianza. El mismo, manifestó sentirse con ganas para demostrar toda su capacidad.

“Uno quiere retribuir eso, me enfoco en hacer bien las cosas, aportar lo mío para lo que es el club y la hinchada. Uno quiere ser ídolo, ser parte de la historia del Olimpia y se prepara para eso”, indicó.

Recalde recordó el difícil momento que pasó en la entidad gumarela cuando lo separaron del plantel principal y lo mandaron a entrenar a la reserva.

“Pasamos muy mal, pero no quiero hablar de eso, quiero dar vuelta la página, quiero enfocarme en lo que es Olimpia. No sé qué pasó, creo que hubo malos entendidos, de la noche a la mañana nos dijeron que no íbamos a continuar, creo que fue un castigo, no sé de quién, solo nos mandaron a la reserva”, aseveró “Pollo”.

En este sentido, Recalde dijo “Ya pasó, gracias a Dios, estamos a días de lo que será la presentación, contando con los dedos los días para la pretemporada en Olimpia, ya queremos arrancar la pretemporada”, puntuó el jugador, reiterando esa ansiedad por acoplarse a sus nuevos compañeros.