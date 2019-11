Asaltan en estadio de la final de Libertadores

La Selección Nacional de Fútbol de Playa debutó en el Mundial con una derrota 4-5 ante su par de Japón. En un emocionante encuentro que se definió en los últimos segundos del lance.

Sin embargo, a pesar de la caída, el combinado guaraní demostró una gran versión en su juego, sobre todo en el segundo y tercer periodo, donde luego de ir perdiendo por 4-1, logró emparejar el resultado.

No obstante, cuando el partido se encaminaba al alargue, los asiáticos lograron marcar el quinto definitorio faltando 5 segundos para la culminación.

La siguiente presentación de Los Pynandi será este sábado 23 de noviembre a las 21:00 horas, ante el conjunto de Suiza, donde buscará reponerse con un triunfo pensando en la clasificación a la siguiente instancia.

Otros resultados de la primera jornada

Italia 12-4 Tahití, Suiza 8-6 Estados Unidos y Uruguay 1-0 México.

Con cuatros cotejos continúa hoy el Mundial con los siguientes enfrentamientos: Senegal vs. Rusia (Grupo C), Portugal vs. Nigeria (Grupo D), Bielorrusia vs. Emiratos Arabes Unidos (Grupo C) y Brasil vs. Omán (Grupo D).